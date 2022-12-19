В Азербайджане учреждается новая госдолжность

В Азербайджане учреждается новая государственная должность. Это нашло отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики «О правилах этического поведения государственных служащих», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В проекте предлагается учреждение уполномоченного по этике, определяются требования к нему и его полномочия.