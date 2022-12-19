Европейский банк заключил крупную гарантийную сделку с Банком Республика

Сделка была покрыта гарантией Программы содействия торговле (TFP) EBRD, в рамках которой Банк Республика и Raiffeisen Bank International Austria поддержали соглашение между Бюро обязательного страхования Азербайджана и Council of Bureaux (Бельгия).

Банк Республика и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) реализовали первую транзакцию в рамках гарантии торгового финансирования, которая была активирована в сентябре этого года между двумя организациями. Соглашение было подписано президентом EBRD Одиль Рено-Бассо и председателем правления Банка Республика Тариэлем Исмаиловым.

Комментируя знаменательную сделку, Камола Махмудова, глава представительства EBRD в Баку, отметила: ««Я очень рада, что Программа торгового финансирования ЕБРР вернулась в Азербайджан после 5-летнего перерыва, и первая сделка в этой области была проведена с Банком Республика, нашим партнером в Азербайджане. Сделка является одной из крупнейших за последние 10 лет и свидетельствует об очень сильном восстановлении экономики. Мы считаем, что это будет одна из многих сделок в ближайшие месяцы, способствующая дальнейшей интеграции азербайджанского бизнеса в международные рынки».

«Заключение данного соглашения является еще одним этапом стратегии Банка Республика в поддержке реального сектора Азербайджана и будет способствовать увеличению объемов экспортно-импортных операций наших клиентов. Основными преимуществами нашего банка в сфере торгового финансирования являются гибкие условия сотрудничества и индивидуальный подход к потребностям каждого клиента и каждой сделки со стороны высококвалифицированных экспертов. Мы убеждены, что именно эти составляющие помогают нам обслуживать наших клиентов на высоком уровне и получать признание от таких уважаемых международных институтов, как EBRD», – отметил Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмаилов.

Программа Содействия Развитию Торговле направлена на продвижение внешней и внутренней торговли в регионах EBRD и предлагает ряд продуктов для содействия этой торговле, включая гарантии и связанные с торговлей денежные авансы. Программа расширяет возможности местных банков по финансированию торговли и оказывает поддержку предпринимателям через эти банки, необходимую им для расширения их доступа к импортной и экспортной торговле в наших регионах.

В этом году Банк Республика и EBRD отмечают 30-летие своей деятельности в Азербайджане. Банк Республика — один из ведущих банков Азербайджана и давний партнер EBRD. Его основными стратегическими целями являются малые и средние предприятия и микрофинансирование.

EBRD является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, куда организация инвестировала более 3,6 млрд евро в 185 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем большая часть этих инвестиций в частные предприятия. Стратегия Банка в стране направлена на помощь Азербайджану в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.