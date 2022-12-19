Эмин Амруллаев развеивает популярные стереотипы

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетовал на то, что азербайджанская молодежь в качестве рычага карьерного роста видит вовсе не знания, а наличие денег и связей.

«В 2013 году, когда мы начали реформы в министерстве, мы провели опрос. Там был вопрос: что из перечисленного наиболее важно для успеха в жизни? В топ-тройку не вошло образование. Они думали, что для успеха в жизни нужно иметь удачу, деньги или знакомство. Образование было на четвертом месте», - сказал Амруллаев на форуме карьерного роста «Готовься к будущему!»

По его словам, данный опрос может быть повторно проведен в следующем году: «Мы посмотрим, как изменилось мышление нашей молодежи. Этот опрос охватывал все возрастные группы, села и города. Почему люди думают, что для достижения успеха нужно не образование, а деньги, хорошие родственники? Мы долгое время видели, как на работу принимали не за знания, а за связи», - задался вопросом Амруллаев.

Министр отметил, что для того чтобы общество стало думать иначе, предприниматели или работодатели должны изменить подход.

«Важно иметь образцы для подражания. Как, например, конкурс «Восхождение», проводимый по инициативе главы государства. В этом конкурсе побеждают более опытные, о них узнает вся страна», - сказал он.