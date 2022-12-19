Завершился «Карьерный марафон» Kapital Bank

Самый крупный работодатель финансового сектора Азербайджана - Kapital Bank - проводил «Карьерный марафон, который стартовал в Гяндже 24 июня этого года и завершился 20 декабря в Баку в Азербайджанском техническом университете. В последнем дне марафона приняли участие частные и государственные учреждения, а также представители университетов.

Проект проходил при поддержке Государственной службы занятости и Центра развития и карьеры молодежи, в тесном сотрудничестве с частными и государственными учреждениями. В рамках марафона проводились карьерные выставки, собеседования, тренинги, семинары и различные воркшопы.