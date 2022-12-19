Завершился «Карьерный марафон» Kapital Bank
Самый крупный работодатель финансового сектора Азербайджана - Kapital Bank - проводил «Карьерный марафон, который стартовал в Гяндже 24 июня этого года и завершился 20 декабря в Баку в Азербайджанском техническом университете. В последнем дне марафона приняли участие частные и государственные учреждения, а также представители университетов.
Проект проходил при поддержке Государственной службы занятости и Центра развития и карьеры молодежи, в тесном сотрудничестве с частными и государственными учреждениями. В рамках марафона проводились карьерные выставки, собеседования, тренинги, семинары и различные воркшопы.
«Основной целью проекта было выявление молодых талантов, проживающих в Баку и регионах, подготовка их в качестве профессиональных кадров. На протяжении всего проекта 1 713 участников из 9 городов подключились к марафону. Из них 321 человек прошел собеседование, 42 человека стали членами команды Kapital Bank, присоединившись к программе стажировки или получив предложение о работе», - заявила Фаргана Мамедова, директор департамента по управлению человеческими ресурсами.
Для талантливых, уверенных в себе людей, желающих работать и развиваться, в Kapital Bank всегда имеются актуальные вакансии. Получить подробную информацию и откликнуться на вакансии можно через портал https://hr.kapitalbank.az.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 113 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.