Гасанов и Акар встретились с вернувшимися из Украины турецкими летчиками

Главы оборонных ведомств прибыли в Кайсери для участия в очередном заседании министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретились в Кайсери с членами экипажей двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, которые вернулись из Украины, сообщает агентство Anadolu.

Самолеты ВВС Турции, вылетевшие в феврале текущего года с гуманитарным грузом для Украины, должны были доставить группу эвакуируемых турецких граждан, но ввиду начала войны и закрытости воздушного пространства, были вынуждены ожидать в аэропорту «Борисполь».

20 декабря 2022 года военные летчики получили долгожданное разрешение и вернули самолеты на аэродром базирования в турецкой провинции Кайсери.

К членам экипажей самолетов посредством телефона главы Минобороны обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«От своего имени и имени турецкого народа благодарю соответствующие инстанции Украины и России. От имени турецкого народа хочу поблагодарить и персонал ВВС Турции. В непростой период вы вернули самолеты», - сказал Эрдоган.