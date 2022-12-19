AQTA предупреждает азербайджанских предпринимателей

В пресс-релизе, распространенном структурой, отмечается, что принятие закона сыграет важную роль в предотвращении возможных угроз жизни и здоровью людей, усилении госконтроля за соблюдением норм и правил, связанных с безопасностью при производстве и переработке пищевых продуктов.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) обратилось к предпринимателям в связи с законом «О пищевой безопасности», который вступит в силу с 1 января 2023 года.

Подчеркивается, что новый закон предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках государственной политики поддержки предпринимателей, а также формирует правовую основу для многих нововведений в этой области.

AQTA призывает каждого предпринимателя, работающего в пищевой сфере, ознакомиться с положениями этого закона и наладить свою деятельность в соответствии с требованиями нового закона.

Отмечается, что, в частности, с нового года ввоз продукции зарубежных пищевых предприятий будет разрешен только после утверждения самого предприятия. Признание эквивалентности системы утверждения для продукции из некоторых стран будет осуществляться автоматически, для остальных – путем оценки. Для производства, переработки и оборота биологически активных пищевых продуктов, пищевых и кормовых добавок и природных минеральных вод понадобится госрегистрация. Будет запрещено писать слово «лечебный» на пищевых продуктах, в том числе на минеральной воде - продукты с такой маркировкой с нового года нельзя будет производить и импортировать. То же самое коснется товаров, на которых отсутствует информация на азербайджанском языке.

Для импорта продуктов питания с высоким риском вступит в силу требование, чтобы продукция сопровождалась документом, подтверждающим их безопасность.

Регистрация объектов питания, относящихся к продукции низкого риска, будет осуществляться автоматически. Проводиться она будет без взимания государственной пошлины. Утверждение будет бесплатным для субъектов микро- и малого бизнеса, а субъектам среднего и крупного бизнеса оно обойдется в 150 манатов. Деятельность частных лабораторий будет утверждаться после прохождения квалификационных испытаний AQTА.

Задать вопросы, связанные с нововведениями, предприниматели могут, позвонив в колл-центр агентства по номеру 1003. С полным текстом закона и пояснительной информацией можно ознакомиться на медиаресурсах AQTA – веб-сайте www.afsa.gov.az и на страницах в соцсетях.