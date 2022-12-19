Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

З.Гасанов прибыл накануне в турецкую провинцию Кайсери для участия в 9-м по счету заседании министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Турции, встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Минобороны АР.

«На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, отмечена важность дальнейшего расширения проводимой работы в этом направлении», - отмечается в сообщении.

Стороны особо подчеркнули, что искренние отношения глав двух братских государств благотворно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.