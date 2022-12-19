Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны АР.

«На встрече была подчеркнута важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, отмечено, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе», - отмечается в сообщении.