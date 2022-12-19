Участники акции, проходящей на дороге Шуша - Ханкенди, против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, выступили с заявлением против одностороннего и предвзятого представления этой акции на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы, представители неправительственных организаций, сожалеем, что мирный протест против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, на заседании Совета Безопасности ООН 20 декабря 2022 года был представлен некоторыми странами односторонне и предвзято, обсуждения не отразили реальной ситуации.

Недопустимо, чтобы Армения и Франция, которая является постоянным членом Совбеза ООН, в одностороннем порядке злоупотребляли этой платформой, вводили в заблуждение международное сообщество и занимались грязной пропагандой. Подобные нежелательные попытки не служат достижению устойчивого мира в регионе, наоборот, усугубляют ситуацию. Криминальные дельцы и военные преступники в Армении и Карабахе умышленно превращают местное население в заложников своей политики и не позволяют им контактировать с азербайджанской стороной, пытаются создать атмосферу искусственной «гуманитарной катастрофы».

В то же время совершенно безосновательные притязания Армении на суверенные территории Азербайджана, прозвучавшие в СБ ООН, неприемлемы, такой подход противоречит основным принципам Совбеза.

Еще раз подтверждаем, что акция протеста носит мирный характер, представители гражданского общества скандируют лозунги о прекращении расхищения природных ресурсов Азербайджана и против нанесения непоправимого ущерба окружающей среде. Игнорирование нашего справедливого беспокойства в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН расцениваем как неуважение, предвзятое отношение и селективный подход к гражданскому обществу.

Сожалеем, что Совет Безопасности ООН как главный орган, отвечающий за защиту мира и безопасности в мире, закрыл глаза на продолжавшуюся на протяжении 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских земель, политику этнических чисток, Ходжалинский геноцид, изгнание более 1 миллиона азербайджанцев с родных земель, на целенаправленное уничтожение и разграбление культурного наследия азербайджанского народа, политику незаконного заселения, не предпринял никаких шагов по выполнению принятых им резолюций. Вызывает сожаление и то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов.

Из информации, предоставленной СМИ и отдельными пользователями соцсетей с места акции, видно, что транспортные средства, перевозящие гуманитарные грузы, пассажиров, а также машины скорой медицинской помощи и другие транспортные средства гуманитарного назначения могут свободно передвигаться, для этого участниками акции создаются все условия. Также создана горячая линия со стороны НПО для оперативного решения гуманитарных проблем жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Поэтому нет никаких оснований для утверждений о том, что жители армянского происхождения якобы взяты в «блокаду».

Как участники акции требуем прекращения использования Лачинской дороги в военных целях, а также разграбления и вывоза из страны природных ресурсов Азербайджана. Дорога Лачин - Шуша - Ханкенди является суверенной территорией Азербайджанской Республики.

Мы также решительно выступаем против того, чтобы власти Армении, незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, угрожали жителям армянского происхождения и всячески пытались препятствовать их реинтеграции в Азербайджан. Приглашаем жителей армянского происхождения к мирному сосуществованию.

Как представители гражданского общества еще раз заявляем, что готовы мобилизовать все наши ресурсы для устранения гуманитарных проблем наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе».