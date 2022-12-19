11-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана: лидирующая «Гянджа» играет с «Сабахом»
Сегодня стартует 11-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» сыграют лидер чемпионата «Гянджа» и отстающий от него на 1 очко «Сабах».
Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Остальные игры 11-го тура пройдут 24 и 25 декабря.
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 18 очков (10 матчей)
2. AAAF – 17 (10)
3. «Сабах» - 17 (10)
4. НТД – 17 (10)
5. «Серхедчи» - 16 (10)
6. «Олимпик» - 12 (10)
7. «Нефтчи» – 12 (10)
8. «Зирвя» - 11 (10).