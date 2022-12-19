11-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана: лидирующая «Гянджа» играет с «Сабахом»

Отдел спорта

Сегодня стартует 11-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» сыграют лидер чемпионата «Гянджа» и отстающий от него на 1 очко «Сабах».

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Остальные игры 11-го тура пройдут 24 и 25 декабря.

Турнирное положение:

1. «Гянджа» - 18 очков (10 матчей)

2. AAAF – 17 (10)

3. «Сабах» - 17 (10)

4. НТД – 17 (10)

5. «Серхедчи» - 16 (10)

6. «Олимпик» - 12 (10)

7. «Нефтчи» – 12 (10)

8. «Зирвя» - 11 (10).