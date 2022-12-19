11-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана: лидирующая «Гянджа» играет с «Сабахом»

Сегодня стартует 11-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» сыграют лидер чемпионата «Гянджа» и отстающий от него на 1 очко «Сабах».

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.