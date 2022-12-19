Беларусь закрыла приграничные с Украиной районы

Власти Беларуси запретили пребывание гражданских лиц в приграничной полосе Гомельской области, которая граничит с Украиной.

«Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в приграничной полосе в пределах Лоивского, Брагинского и Хойницкого районов Гомельской области», – цитирует БелТА постановление Совета министров «О мерах по обеспечению пограничной безопасности».

Ограничения не будут распространяться на лиц, въезжающих в пограничную полосу для служебных обязанностей, а также к месту своего жительства и родственников.

Одновременно с введением запрета началась переброска российской военной техники на юг Беларуси. «На протяжении сегодняшнего дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг – ближе к границе с Украиной», – сообщает «Беларускі Гаюн».