Министр: Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт

«В январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на $2 млрд 688,4 млн, что на $329,5 млн, или на 14% превысило показатель за аналогичный период 2021 года», - написал М.Джаббаров в Twitter.

В 2021 году ненефтяной экспорт Азербайджана достиг рекордной отметки - $2,7 млрд с ростом на уровне 47,2% к 2020 году. За прошлый год общий объем экспорта Азербайджана составил $22,2 млрд. Таким образом, ненефтяная продукция заняла 12,2% общего экспорта страны.

По оценкам Министерства экономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит $5 млрд.