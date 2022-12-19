Алиев и Вучич выступили с заявлениями фото; обновлено 14:57
После встречи один на один президенты Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы.
* * * 14:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу тет-а-тет с президентом Сербии Александаром Вучичем, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев встретил Александара Вучича.
Затем было сделано совместное фото.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!