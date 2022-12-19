Алиев и Вучич выступили с заявлениями фото; обновлено 14:57

После встречи один на один президенты Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу тет-а-тет с президентом Сербии Александаром Вучичем, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев встретил Александара Вучича.

Затем было сделано совместное фото.