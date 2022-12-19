Сахиль Бабаев призвал давать молодежи актуальные специальности
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил о важности подготовки азербайджанской молодежи к требованиям современного рынка труда.
«Каждый год более 100 тыс. молодых азербайджанцев выходят на рынок труда. Одна из наиболее важных целей для нас – подготовка молодежи в соответствии с требованиями постоянно меняющегося рынка труда, обучение их наиболее актуальным на сегодняшний день профессиям и специальностям», - сказал Бабаев на форуме развития карьеры.
Министр назвал одним из основных приоритетов увеличение численности специализированной рабочей силы.