Эрдоган: В Коране не говорится про ЛГБТ

В Турции будет запрещено все, что связано с ЛГБТ, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

«Турция - не страна для извращений. Я буду говорить откровенно. ЛГБТ нет в нашей Священной книге. Это не входит в наши ценности. В предстоящий период мы будем более бдительно и жестко бороться с этими извращениями. Турция - это не страна для ЛГБТ, мы искореним это движение из нашей Родины. Все фильмы, литература, передачи и все, что связано с ЛГБТ, будет запрещено в Турции», - сказал Эрдоган.