В Верховном суде Азербайджана новые назначения
В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи, соответствующая поправка предлагается в закон «О судах и судьях».
Судья Верховного суда Нахчыванской АР (председатель Коммерческого суда) Ахлиман Хыдыров, судьи Бакинского апелляционного суда - Рашад Абдулов, Зеки Бабаев, Видади Мамедов и Сумгаитского апелляционного суда - Видади Джафаров выдвинуты кандидатами в судьи Верховного суда.
Проект был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.