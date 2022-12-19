В Кремле ситуацию в Донбассе назвали «очень сложной»

На территории «ДНР» сохраняется очень сложная обстановка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для выправления ситуации Министерство обороны России делает все возможное, пишут российские СМИ.

«Вы знаете, что президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону», - сказал Песков.