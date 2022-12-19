СNN показал новые кадры из Змеиного

Журналисты рассказывают, что Змеиный усеян обломками, это кладбище дорогой техники и неразорвавшихся боеприпасов. На острове есть российские ЗРК "Панцирь", почти неповрежденный (но отключенный россиянами) ЗРК "Тор", остатки сбитого вертолета, несколько видов мин.

На освобожденном от россиян украинском острове Змеиный первыми из иностранных СМИ побывали журналисты СNN и показали дежурство украинских военнослужащих на нем.

На Змеином есть украинские военные. Военный с позывным "Фортуна" рассказывает, что россияне сейчас не особо нападают в этом регионе. Об их авиаударах военные узнают заранее – по периметру выставлены наблюдатели.

Россияне ушли в спешке, оставив на острове боеприпасы и оборудование, рассказывает офицер с позывным "Шекспир", один из руководителей операции по освобождению Змеиного. По его словам, Россия ошиблась, когда думала, что украинцы не смогут их достать на острове.

"Контроль над Змеиным позволяет контролировать устье Дуная. Без защиты острова подписание зерновой сделки было бы невозможно", – добавляет "Шекспир".