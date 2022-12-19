Какие проекты в сфере занятости заработают в Азербайджане в ближайшее время

15:35

При организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проходит II Азербайджанский форум развития карьеры. Мероприятие посетили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутаты, представители государственных и частных учреждений - консультанты по вопросам карьеры, местные и зарубежные спикеры, специалисты по кадрам, топ-менеджеры, эксперты в области образования.

Цель проводимого под девизом «Готовься к будущему!» форума - проведение профессиональных дискуссий в направлении решения актуальных проблем на рынке труда, повышение осведомленности о новых тенденциях и вызовах. Сахиль Бабаев обратил внимание на предпринятые в стране шаги по расширению социальных реформ, развитию рынка труда и программ активной занятости. Он отметил, что ежегодно на рынок труда в Азербайджане выходит более 100 тысяч молодых людей. Получение профессий и квалификаций в соответствии с требованиями постоянно меняющегося рынка труда, увеличение количества квалифицированной рабочей силы являются важными целями в сфере занятости.