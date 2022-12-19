Какие проекты в сфере занятости заработают в Азербайджане в ближайшее время
При организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проходит II Азербайджанский форум развития карьеры.
Мероприятие посетили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутаты, представители государственных и частных учреждений - консультанты по вопросам карьеры, местные и зарубежные спикеры, специалисты по кадрам, топ-менеджеры, эксперты в области образования.
Цель проводимого под девизом «Готовься к будущему!» форума - проведение профессиональных дискуссий в направлении решения актуальных проблем на рынке труда, повышение осведомленности о новых тенденциях и вызовах.
Сахиль Бабаев обратил внимание на предпринятые в стране шаги по расширению социальных реформ, развитию рынка труда и программ активной занятости. Он отметил, что ежегодно на рынок труда в Азербайджане выходит более 100 тысяч молодых людей. Получение профессий и квалификаций в соответствии с требованиями постоянно меняющегося рынка труда, увеличение количества квалифицированной рабочей силы являются важными целями в сфере занятости.
Было подчеркнуто, что служба профориентации является важным инструментом в повышении осведомленности молодых людей о рынке труда и в планировании карьеры. Отмечено, что подсистема «Труд и занятость» обеспечивает переход на новый важный этап реформ в сфере труда и занятости.
Следующим этапом станет карта занятости Азербайджана, реестр занятых по всей стране, внедрение таких систем, как информационный ресурс контроля неформальной занятости, мобильная система инспекции и мониторинга, электронная биржа труда и ярмарка, портал общественных работ (works.gov.az) и инновационная платформа BACAR. Эти платформы готовятся к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время.
Была доведена до внимания важность ряда новых проектов в сфере службы профориентации – платформ Hello Career, «Создай резюме», Bacar. Отмечено, что продолжается работа в направлении повышения роли службы профориентации и планирования карьеры. Отмечено, что форум является возможностью создать общую дискуссионную площадку для представителей государственного и частного сектора по этому вопросу.