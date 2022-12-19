МИД Азербайджана воззвал к мировой общественности

Как было отмечено на заседании Совбеза ООН, Азербайджан привержен миру, стабильности и развитию в регионе. Позиция Баку в этом отношении ясна, принципиальна и последовательна, основана на международном праве и сложившейся международной практике, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД повторил призыв к международной общественности убедить Армению ответить на предложение Азербайджана, прекратить политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий, доброжелательно отнестись к прямым переговорам для поиска мирного дипломатического решения всех вопросов, входящих в рамки межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.