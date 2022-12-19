Фарида Гаибова избрали лучшим, но он попросил: «Больше меня не выбирайте»

В опросе участвовали представители 54 СМИ Азербайджана, в том числе и haqqin.az.

В ходе своего выступления Фарид Гаибов заявил:

«Вот уже несколько лет IAM награждает лучших. Через несколько дней и Министерство молодежи и спорта проведет свою церемонию.

Откровенно говоря, для меня было удивительно, что выбрали меня. Потому что я – министр спорта, и это моя работа. Если честно, я даже не хотел приходить на награждение (улыбается). Но потом мне сказали, что это выбор журналистов. Спасибо представителям СМИ, которые приняли участие в этом опросе, но больше прошу меня не выбирайте (улыбается). Мне сложно принимать такие награды. Я, как и все сотрудники Минспорта, выполняю свою работу».