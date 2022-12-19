Путин пообещал совершенствовать ядерное оружие России

РФ будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Он также добавил, что межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

Кроме того, Путин отметил, что никаких ограничений по финансированию ВС России нет, страна дает армии «все, что просят».

В заседании принимают участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил России, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. С основным докладом выступает министр обороны Сергей Шойгу.