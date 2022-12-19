В Финляндии обещали «воевать так же, как в Украине»

Армия Финляндии готова вести «такую же войну, которая сейчас идет в Украине», заявил Bloomberg командующий Оборонительными силами страны генерал Тимо Кивинен.

«У нас есть значительные оборонительные возможности, чтобы вести войну, которая сейчас идет в Украине», - сказал Кивинен.

По его оценке, у Финляндии в настоящее время «самая большая огневая мощь в Европе» на душу населения.

Он также признал, что разочарован тем, что его страна еще не вступила в НАТО. «Мы уже выполняем военные критерии для членства и наши расходы на оборону составляют 2% от ВВП», - отметил Кивинен.

Глава ВС Финляндии отметил, что у страны больше артиллерии, чем у Франции и Германии вместе взятых и в случае вооруженного конфликта она может мобилизовать до 280 тыс. солдат.

Ранее Тимо Кивинен заявлял, что Финляндия десятилетиями готовилась к гипотетическому нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Он уверен, что Финляндия в случае прямого столкновения с Россией станет «крепким орешком».

В мае 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг принял заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Между тем Турция заблокировала начало переговоров, выдвинув несколько условий Швеции и Финляндии.