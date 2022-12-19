Лучшие в 2022-м спортивном году: Гурбан Гурбанов, Эмин Махмудов, Кади Боргес…

Сегодня состоялось награждение лучших по итогам 2022 года представителей спортивной общественности Азербайджана.

Опрос проводил Центр спортивных исследований. В нем участвовали 54 СМИ, в том числе и haqqin.az.

В различных номинациях победили следующие лица:

лучший спортивный деятель года – министр молодежи и спорта Фарид Гаибов;

лучший иностранный футболист года – Кади Боргес («Карабах»);

лучший футболист года – Эмин Махмудов («Нефтчи»);

лучший спортсмен года – борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли;

лучшая спортсменка года – шахматистка Говхар Бейдуллаева;

лучшая сборная года – сборная Азербайджана по мини-футболу;

лучшая команда года – «Карабах»;

лучший тренер года – Гурбан Гурбанов;

лучшее спортивное соревнование года – Кубок мира по греко-римской борьбе.

Специальный приз также получила Федерация мини-футбола Азербайджана. Напомним, сборная нашей страны в этом году стала чемпионом Европы.

Получая награду, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов ответил на вопрос о том, не собирается ли он поработать в зарубежном клубе.

«Я в «Карабахе» и не хочу уходить. Люблю «Карабах», люблю Азербайджан!» - сказал Гурбанов.

Лучший иностранный футболист, бразилец из «Карабаха» Кади Боргес заявил, что выбрал бы лучшим легионером товарища по команде Абделлу Зубира.

Признанный лучшим местным футболистом игрок сборной Азербайджана и «Нефтчи» Эмин Махмудов отдал бы свою награду Рамилю Шейдаеву. «Рамиль был хорош и в клубе, и в сборной», - сказал Махмудов.