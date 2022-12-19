Шойгу: Российская армия – основной гарант мира в Карабахе

Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабах е, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Шойгу также заявил, что «Россия совместно со странами ОДКБ не допустила цветную революцию в Казахстане в 2022 году».

Говоря о состоянии российских вооруженных сил, он сообщил, что уровень модернизации стратегических ядерных сил страны доведен до 91,3%.

Шойгу также заявил, что «специальная военная операция» продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач».