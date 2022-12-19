В Минздраве обсудили ситуацию с родовспоможением в Азербайджане
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось совместное заседание коллегии с участием представителей Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), говорится в сообщении Минздрава.
На мероприятии было обсуждено состояние службы родовспоможения в Азербайджане за 11 месяцев текущего года. В нем приняли участие представители государственных и частных медицинских учреждений.
Модерировал мероприятие замминистра здравоохранения Ильгар Гасымов. С докладами выступили представитель министерства Нигяр Ахундова, замдиректора TƏBİB Анар Исрафилов и другие специалисты.
Выступающие отметили, что в результате принятия соответствующих госпрограмм удалось снизить смертность, продолжить реформы перинатальной помощи, улучшить предоставляемые молодежи услуги в области репродуктивного здоровья и планирования семьи. В то же время в этой области имеется ряд недостатков.
Участники подчеркнули важность проведения необходимых технических мероприятий по устранению выявленных недочетов.