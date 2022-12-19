В Минздраве обсудили ситуацию с родовспоможением в Азербайджане

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось совместное заседание коллегии с участием представителей Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), говорится в сообщении Минздрава.

На мероприятии было обсуждено состояние службы родовспоможения в Азербайджане за 11 месяцев текущего года. В нем приняли участие представители государственных и частных медицинских учреждений.

Модерировал мероприятие замминистра здравоохранения Ильгар Гасымов. С докладами выступили представитель министерства Нигяр Ахундова, замдиректора TƏBİB Анар Исрафилов и другие специалисты.