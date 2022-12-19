Специалист Минздрава о том, когда лучше рожать

По ее словам, между родами и следующей беременностью должен быть двухлетний перерыв. Это связано с тем, что мать отдает необходимые ресурсы своего организма плоду.

Об этом в прямом эфире на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram сообщила представитель ведомства, врач-методист Афет Мамедова.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, наиболее подходящий возраст для рождения ребенка — от 18 до 35 лет.

Эксперт отметила, что причиной смерти матерей в возрасте до 18 лет в основном являются преждевременные роды. Международный анализ показывает, что беременность является основной причиной смерти среди 15-19-летних девушек.

«Беременность в возрасте до 15 лет может привести к осложнениям. Например, к преждевременным родам», - сказала она.

А.Мамедова отметила, что в настоящее время в Азербайджане распространена анемия среди молодых девушек. Это вызвано неправильным питанием. Во время беременности данный процесс становится более интенсивным.