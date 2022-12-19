Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, находящийся с визитом в Анкаре для участия в саммите министров Организации турецких государств по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, встретился с министром внутренних дел братской страны Сулейманом Сойлу.

В ходе встречи с удовлетворением было подчеркнуто, что благодаря политической дальновидности и мудрости лидеров двух братских стран азербайджано-турецкие отношения, поднявшиеся до уровня стратегического союзничества, стремительно расширяются во всех сферах. Будь то моральная и политическая поддержка Азербайджана на самом высоком уровне со стороны братской Турции во время 44-дневной Отечественной войны или солидарность, проявленная Азербайджаном в борьбе с лесными пожарами, произошедшими в Турции летом прошлого года, являются яркими примерами этих братских отношений.

На встрече широко обсуждались вопросы дальнейшего расширения связей между соответствующими структурами двух стран по борьбе с чрезвычайными ситуациями, в том числе организация совместных тренингов и курсов. Была отмечена важность саммита министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Организации тюркских государств, организованного на высоком уровне в Анкаре, подчеркнута важность создания механизма гражданской обороны тюркских государств с целью организации обсуждаемых в рамках этого мероприятия вопросов, в частности, связанных с борьбой с чрезвычайными ситуациями. Также была высоко оценена поддержка турецкой стороны в вопросах обеспечения готовности международного поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в связи с прохождением классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы (INSARAG) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) и выражена уверенность в успешном продолжении работы в этом направлении.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.