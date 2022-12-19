В Азербайджане вновь зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 фото
В Азербайджане за последние сутки выявлено 129 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Накануне сообщалось о 107 случаях инфицирования.
За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 90 человек, двое скончались.
В целом на сегодняшний день в стране выявлено 825 тыс. 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 тыс. 034 человека вылечились, 9 тыс. 999 - скончались. Число активных больных составляет 623.
Кроме того, за последние сутки проведено 2 тыс. 707 тестов на выявление коронавируса против 2 тыс. 253 накануне.
В целом за прошедший период в стране проведен 7 млн 412 тыс. 931 тест на COVID-19.