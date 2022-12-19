Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии обсудили ситуацию в регионе
В Турции состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
«Министры обороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, проведение совместных двусторонних и трехсторонних учений, а также вопросы обеспечения безопасности региональных проектов», - отмечается в сообщении.