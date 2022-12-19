Варданян подтверждает: в Карабахе и Армении ему не рады главное на этот час
Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, переехавший в Ханкенди и назвавший там себя «государственным министром», подтвердил, что его приезд в регион «не понравился многим и в Армении, и в Карабахе». Об этом он рассказал в интервью сайту «Русарминфо».
Помимо этого, Варданян заявил, что Армения не реагирует на закрытие Лачинской дороги «ожидаемым образом».
«Не стоит упоминать другие страны, говорить мы можем только об Армении. Армения не реагирует так, как я ожидал. По правде говоря, я удивлен. Для меня действительно неожиданно видеть такое равнодушие, такую излишнюю осторожность», - сказал он, отвечая на вопрос, адекватна ли, по его мнению, международная реакция на происходящее в зоне, подконтрольной российским миротворцам.
Армянский миллиардер уверен: его приезд в Карабах создал большие проблемы «некоторым силам» как в Армении, так и в Ханкенди, а также сорвал планы «тех, кто хочет иного решения» карабахского вопроса. Такие люди, отметил Варданян, есть и в Армении, и в Карабахе.
Напомним, что в сентябре, после прибытия на территорию Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы, миллиардер объявил в качестве своей основной миссии «спасение Карабаха».
В Баку хорошо знают, с какой целью и кем был направлен в регион Варданян. По указке Москвы он намерен возродить армянский сепаратизм и установить свой режим. Сейчас Варданян фактически является «первым лицом» в Ханкенди, однако этот факт не вызывает восторга у карабахских армян: число тех, кто требует его отъезда, стремительно растет.