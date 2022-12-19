Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, переехавший в Ханкенди и назвавший там себя «государственным министром», подтвердил, что его приезд в регион «не понравился многим и в Армении, и в Карабах е». Об этом он рассказал в интервью сайту «Русарминфо».

«Не стоит упоминать другие страны, говорить мы можем только об Армении. Армения не реагирует так, как я ожидал. По правде говоря, я удивлен. Для меня действительно неожиданно видеть такое равнодушие, такую излишнюю осторожность», - сказал он, отвечая на вопрос, адекватна ли, по его мнению, международная реакция на происходящее в зоне, подконтрольной российским миротворцам.

Армянский миллиардер уверен: его приезд в Карабах создал большие проблемы «некоторым силам» как в Армении, так и в Ханкенди, а также сорвал планы «тех, кто хочет иного решения» карабахского вопроса. Такие люди, отметил Варданян, есть и в Армении, и в Карабахе.

Напомним, что в сентябре, после прибытия на территорию Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы, миллиардер объявил в качестве своей основной миссии «спасение Карабаха».

В Баку хорошо знают, с какой целью и кем был направлен в регион Варданян. По указке Москвы он намерен возродить армянский сепаратизм и установить свой режим. Сейчас Варданян фактически является «первым лицом» в Ханкенди, однако этот факт не вызывает восторга у карабахских армян: число тех, кто требует его отъезда, стремительно растет.