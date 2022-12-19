Сегодня в весовой категории до 81 кг азербайджанский спортсмен Саид Моллаеи вышел в финал. В стартовой схватке он победил молдаванина Михаила Латышева, затем одолел серебряного призера чемпионата мира-2018 в Баку японца Сотаро Фудживару и чемпиона мира-2021, бронзового призера Олимпиады в Токио бельгийца Маттиаса Кассе.

В финале Моллаеи встретится с действующим чемпионом мира грузином Тато Григалашвили. Финальный блок стартует в 19:00 по бакинскому времени.

В этом же весе Зелим Цкаев и Эльджан Гаджиев проиграли в первых же поединках.

А вчера Балабек Агаев стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг. Он победил казаха Магджана Шамшадина, но уступил японцу Рюджю Нагаяме. После этого Балабек одолел товарищей по сборной Азербайджана Кярамята Гусейнова и Турана Байрамова, став бронзовым призером.