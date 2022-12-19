Новогодняя возможность Yelo Bank уже у ваших дверей

Мир на пороге 2023 года. И если для осуществления своих планов вы с нетерпением ждете новый год, то просто не знаете о зимней возможности от Yelo Bank.

Yelo Bank предлагает каждому кредит наличными до 50 000 манатов:

• Под 13% годовых

• До 48 месяцев

• Без комиссии для тех, у кого день рождения в декабре!

Заинтересовались предложением, но нет времени на посещение банка? Без проблем! Потребительский кредит можно полностью оформить онлайн, сделав запрос из мобильного приложения Yelo Bank. Если есть карта Yelo, кредит переводится непосредственно на вашу карту. Для новых клиентов банка денежные средства доставляются по адресу бесплатно с картой.

Зачем ждать нового года? Забронируйте сейчас или позвоните по номеру 981, чтобы воспользоваться этой возможностью: https://bit.ly/yltqhn

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по онлайн кредиту? Тогда звоните по номеру 981 или напишите в аккаунты банка в Facebook, Instagram или WhatsАpp.

Yelo Bank – яркий банкинг!