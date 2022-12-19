Путин: Происходящее в Украине - трагедия, но Россия не виновата

Происходящее сейчас в Украине - трагедия, но это результат политики не России, а третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Заявления российского лидера приводит BBC.

По его словам, Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира, но стратегические враги этого не хотели и на протяжении веков пытались расчленить Россию.

Ситуация в Украине – результат того, что геополитические соперники Москвы решили "промывать мозги" постсоветским республикам и Украине в первую очередь.

"Нас не в чем обвинять. Мы всегда видели в украинцах братский народ, и я до сих пор так считаю", - заявил российский президент.

Чего только Россия не делала, чтобы построить с Украиной добрососедские отношения, но не получилось, сказал Путин. По его словам, сейчас России противостоит весь блок НАТО.

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее, наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи", - заявил Путин.

Президент РФ в очередной раз пообещал, что задачи "спецоперации" будут выполнены.