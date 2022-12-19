Сербские министры заинтересовались работой «Азерэнержи»

В рамках визита делегации Сербии во главе с президентом Александаром Вучичем в Баку состоялась встреча руководителя ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаева с вице-премьером, министром финансов Сербии Синишей Мали и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, на встрече было отмечено, что отношения Сербии и Азербайджана находятся в настоящее время на высоком уровне, и это сотрудничество уже переросло в дружеские отношения.

Стороны проинформировали друг друга об энергосистемах Азербайджана и Сербии. Были обсуждены вопросы экспорта электроэнергии из Азербайджана в Сербию в ближайшее время, участия в энергетических коридорах, которые создадут возможность для выхода Азербайджана в Европу, совместная работа в проекте строительства электростанции в Сербии и создание с этой целью совместной рабочей группы.

На встрече была отмечена роль госструктур и компаний, работающих в сфере электроэнергетики, в укреплении деловых связей между Азербайджаном и Сербией в рамках стратегического сотрудничества.