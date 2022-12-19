Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 18:26

Начиная с сентября этого года, когда Иран захлестнула мощная волна социальных протестов, в Куме происходит нечто невообразимое - практически, каждый день городская молодежь выходит на антиклерикальные демонстрации. Факт в самом деле из ряда вон выходящий, поскольку на протяжение 43 лет, то есть, с начала исламской революции 1979 года, этот город считался чуть ли «ядерным реактором» иранской теократической системы Вилаят-э-Фагих.

В бесчисленных медресе Кума пестовались кадры для вертикали государственной системы, от рядовых ахундов до личных представителей рахбара на местах и членов высшей власти - Совета экспертов (гази). Все медресе в священном городе находились под непосредственным управлением верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции. И хотя рядовые иранцы всегда воспринимали мулл, как привилегированный класс иждивенцев и нахлебников, являющихся фундаментом теократической деспотии, они, в то же время, были неприкасаемыми. Оскорбить или, не приведи Аллах, поднять руку на иранского священнослужителя означало тягчайшее преступление, чреватое самыми жестокими карами, вплоть до смертной казни. На мулл нападают с ножами Но вот уже четыре месяца, как на мулл, особенно, на «небожителей» Кума, обрушилась ярость новой иранской революции, спровоцированная убийством 22-летней Мехсы Амини. Сегодня подавляющее большинство иранской молодежи обвиняет своих родителей в том, что их социальная инертность, соглашательство и покорность перед религиозным диктатом довели Иран до средневекового мракобесия. Родители же, оправдываясь, кивают на мулл, которые уже на четвертый день антишахских выступлений стали дружно присоединяться к революционной волне протестов, подставляя тех, кто, собственно, и начинал исламскую революцию 1979 года - либерал-демократов, коммунистов и марксистов из Моджахеддин-э-Хальк. Что, впрочем, ничуть не снизило градус ненависти и презрения, которые испытывает иранская молодежь к служителям культа. И если в начале протестов священнослужителей просто материли, срывали с них тюрбаны и изредка били, то со временем преследование мулл стало приобретать все более жесткие формы. Так, совсем недавно четверо мулл в разных частях Кума подверглись нападению неизвестных, вооруженных ножами. Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Кумского медицинского университета, в результате этих инцидентов, двое мулл находятся на излечении в больнице, еще двоим оказана амбулаторная помощь.

Упомянутые случаи являются исчерпывающим ответом иранской молодежи на слова главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами, который еще два месяца назад пообещал аятолле Али Хаменеи, что «протестам в Иране наступил конец». На деле же все строго наоборот: антиправительственные манифестации продолжаются по всему Ирану и конца им не видно. Только за последние два дня митинги и демонстрации под лозунгами «Смерть диктатору», «Иран будет свободным», «Режим Сеида Али должен быть свергнут» прошли в Тегеране, Гешме, Йезде, Исфахане, Мешхеде и других городах. В городе Русдар (провинция Гилан) женщины из числа протестующих массово сжигали свои хиджабы, а заодно забросали «коктейлями Молотова» баннеры с изображениями Хомейни и Хаменеи. В городе Решт, расположенном в той же провинции, произошла ожесточенная стычка демонстрантов с полицией, один участник акции получил ранение. И даже Китай отвернулся от Ирана Сразу в нескольких районах Тегерана прошли демонстрации в связи с казнью гражданского активиста Меджидреза Рахнаварда. В Тебризе протестующие требовали освобождения футболиста местной команды «Трактор» Амира Насир-Азади, приговоренного к смертной казни по сфабрикованному обвинению в соучастии в убийстве во время антиправительственной демонстрации высокопоставленного офицера и двух бойцов «Басидж». В городах Багершехр, Йезд, Бабольсер демонстранты подожгли штаб-квартиры «Басидж», а в Бабольсере еще и здание местной администрации. Поджог муниципалитета стал своеобразной «черной меткой» для властей. Протестующие угрожают, что, если казни арестованных демонстрантов продолжатся, они начнут поджигать все правительственные учреждения Ирана, включая резиденцию Верховного лидера Али Хаменеи.

Митинги протеста в связи с казнями двух арестованных протестующих провели студенты Тебризского научно-медицинского университета. В городах Гешм, Резави и Мешхеде молодежь перегородила кострами центральные улицы. В Мешхеде «коктейлями Молотова» был подожжен жилищный комплекс высокопоставленных государственных чиновников. Беспрецедентный случай произошел в Исфахане, где демонстранты подожгли центр производства БПЛА и баллистических ракет при исфаханском Технологическом университете. Cообщается, что в этом пожаре, наряду с дорогостоящим оборудованием, были уничтожены многочисленные документы, касающиеся разработки иранских беспилотников и другого оружия. На сегодняшний день иранские и международные правозащитники сообщают о гибели 493 участников акции, в числе которых 68 детей. Арестованы и брошены в тюрьмы 18.424 человека. Всего в 161 городе Ирана было проведено 1.184 акции протеста, в которых участвовали также студенты 144 вузов. Тем временем, усиливается изоляция Исламской Республики на международной арене. Несколько глав государств, в том числе, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Венесуэлы Николас Мадуро отменили свои визиты в Тегеран. После десяти лет переговоров Пекина с Тегераном о покупке иранского газа Поднебесная изменила позицию и заключила 60-летний контракт на импорт газа из Катара. Также прекратились разговоры о строительстве в России завода по производству иранских дронов.

Лидеры ведущих стран Европы колесят по всему миру в надежде заключить выгодные контракты на покупку энергоносителей, но при этом даже мысли не допускают обратиться с деловым предложением к Ирану, еще не так давно являвшемуся одним из крупнейших экспортеров нефти. Экономический крах и всеобщая забастовка Население Ирана продолжает доводить до банкротства компании, помогающие силовикам транспортными средствами. На этот раз под санкции демонстрантов попала компания Domino, производящая молочные продукты и мороженое. Ранее из-за бойкота закрылись молокозаводы компании Mihan. В целом же, протесты, забастовки и массовые бойкоты наносят жесточайшие удары по экономике Исламской Республики, являющейся монополией КСИР и аятоллы Хаменеи. Одним из таких ударов стала кампания под лозунгом «Выведи деньги из банков и перережь экономическую вену клана Хаменеи». Призывы активистов быстро нашли отклик, иранцы начали в массовом порядке изымать свои банковские вклады, загоняя финансовую систему страны в еще более сложное положение. В результате, как сообщает проправительственная газета «Фархихтеган», власти Ирана были вынуждены дать распоряжение крупным банкам ограничить выдачу депозитов. На фоне этих событий на 100 процентов повысились по сравнению с сентябрем цены на мясо, рис, хлеб и другие жизненно необходимые продукты. Как сообщил haqqın.az источник в Тегеране, широкий размах среди населения получили объявления о бартерах, когда люди меняют бывшие в употреблении одежду и бытовую технику на продукты питания. Особенно болезненной для режима аятолл стала ситуация в нефтегазовой сфере, которую западные аналитики оценивают, как «критическую». Нефтяники месяцами не получают заработную плату и, фактически, нищенствуют. Наряду с бастующими рабочими предприятий, однодневную забастовку и общенациональные акции протестов на месторождении «Южный Парс» провели нефтяники в провинциях Бушер, Хузестан, Кохгилуйе, Илам и других. Во всех центральных городах этих провинций прошли акции протестов. В городах Ахвазе и Гачсаран, где находится офисы «Национальной компании южных нефтеносных регионов», тысячи рабочих и служащих заблокировали входы на заводы этой компании. Отмечается, что речь идет об одной из самых масштабных за последние месяцы акциях протеста рабочих и служащих нефтяной отрасли, которые проводились с заранее объявленным призывом к «единому, всенародному митингу с центром в городах и производственных нефтяных районах». Как отмечают иранские эксперты, речь идет о первой с начала общенационального восстания иранского народа против Исламской Республики массовой забастовке и акции протеста официальных работников нефтегазовой отрасли Ирана. В случае, если режим аятолл продолжит практику жестокого подавления протестов, Исламская Республика рискует столкнуться с полной остановкой всей нефтегазовой сферы.

Совет по организации протестов контрактных нефтяников уже объявил, что выступил с призывом присоединиться к манифестациям молодежи и готовится к проведению трехдневной общенациональной забастовки с 28 по 30 декабря. В этот же период ряд университетов, а также революционно настроенная молодежь кварталов планирует провести общенациональные демонстрации и марши протестов. В своем заявлении Организационный совет протестов нефтяников-контрактников призвал присоединиться к этим акциям всех официальных работников и контрактников-нефтяников, а также занятых в этой сфере третьих лиц во всех отраслях и нефтяных центрах, в том числе, в нефтеперерабатывающих, нефтехимических, буровых, транспортных и топливных отраслях. Предстоящая трехдневная забастовка станет подготовкой к всеобщей бессрочной забастовке работников нефтегазовой сферы. Отметим, что и до забастовок энергетическая отрасль Ирана пребывала в состоянии затяжного кризиса. Изношенность техники и оборудования, а также устаревшие технологии в газовом секторе приводили к 30-процентным потерям. В результате, власти вынуждены использовать для выработки электроэнергии некачественное и низкосортное топливо - мазут. Вследствие чего, над большинством крупных городов Ирана, включая Тебриз, периодически скапливаются облака ядовитого смога. Из-за той же проблемы технической и технологической отсталости, в электросетях всех иранских провинций, включая Тегеран, проводятся периодические отключения электроэнергии. Кризис в нефтегазовой области закономерным образом привел к кризису безопасности всей государственной системы. В частности, нехватка газа привела к прекращению газоснабжения десятков организаций и промышленных объектов, находящихся в ведении Высшего совета национальной безопасности. Власти бросает вызов и Таране Алидусти К политическому и экономическому кризису добавился социально-культурный бунт творческой элиты Ирана, которая открыто поддерживает мятежных студентов. Следует иметь в виду, что в Иране позиция представителей литературы, кино, живописи, других сфер искусства имеет особое воздействие на общественное сознание. Таране Алидусти, звезда иранского кино, поддержала протесты соотечественников, опубликовав свою фотографию без хиджаба под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода».