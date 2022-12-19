Ильхам Алиев: Нас очень беспокоит проявление двойных стандартов в мире

«Сербия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, подписан ряд документов о стратегическом партнерстве. Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта политика останется неизменной». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по окончании встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Мы сторонники международного права и уверены, что отношения между странами могут регулироваться только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран», - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев отметил тот факт, что двусторонние связи Азербайджана и Сербии во всех областях основаны на дружбе и взаимопонимании.

«Можно с оптимизмом смотреть как на два взаимных визита, так и на контакты членов наших делегаций и будущее сербско-азербайджанских отношений в целом. Поэтому мы очень рады, и я благодарен моему дорогому другу президенту Вучичу за эту дружбу», - отметил глава государства.