Байден о визите Зеленского в США: Нам нужно многое обсудить

Президент США Джо Байден заявил, что ему предстоит обсудить много вопросов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом он написал в Twitter.

"Надеюсь, у вас хороший полет, Владимир. Я очень рад увидеть вас здесь. Многое нужно обсудить", – написал Байден, комментируя твит Зеленского о предстоящем визите в Вашингтон.

По данным СМИ, Владимир Зеленский прибыл поездом в Польшу, оттуда вылетел в США на американском военном самолете.

Президент Украины выступит перед Конгрессом США в 19:30 по местному времени. До этого, как ожидается, Зеленский пообщается с Байденом лично, затем они вместе проведут пресс-конференцию.

Во время визита Зеленского в Вашингтон Байден объявит о новом пакете помощи в сфере безопасности на 2 млрд долларов, который будет включать в себя системы ПВО "Пэтриот".