Ильхам Алиев: Товарооборот между Азербайджаном и Сербией пока не на желаемом уровне

Четыре дня назад было подписано соглашение о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу. Кабель, который будет проложен по дну Черного моря, подтвердит, что Азербайджан является важным поставщиком для Европы и в этой сфере, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Все это открывает новые возможности, новые горизонты, и мы, конечно, будем сотрудничать в данной сфере в двустороннем и многостороннем форматах», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что в результате реализации достигнутых договоренностей увеличится товарооборот между странами, который пока не находится на желаемом уровне. «Есть большой потенциал в транспортно-логистической сфере. Особенно если учесть, что через территории Азербайджана и Сербии проходят международные транспортные коридоры, и здесь наши соответствующие структуры должны активно работать над созданием узлов и соединений. Между соответствующими ведомствами уже налажены контакты», - отметил Ильхам Алиев.