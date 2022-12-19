Вашингтон: Байден и Зеленский обсудят возможные сценарии окончания войны

"Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой агрессивной войны Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", - сказал Кирби, слова которого приводит BBC.

Президент США Джо Байден пригласил главу украинского государства Владимира Зеленского в Вашингтон в связи с тем, что, по мнению Белого дома, война вступила в новую фазу, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби.

Ожидается, что главной темой переговоров станут дальнейшие этапы военной и экономической помощи Украине. По словам Кирби, президенты также обсудят возможные сценарии окончания войны. Это деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий среди западных лидеров, напомнил он.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", - сказал Кирби.

Представитель Госдепа указал и на то, что "Путин явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей".