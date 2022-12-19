Путин потребовал от российских генералов научиться воевать, как НАТО

По словам Путина, «натовские средства» активно применяются украинской армией и поэтому «хорошо известны». «Все это у вас имеется и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших Вооруженных сил для повышения боевых возможностей войск», — заявил президент РФ.

Министерству обороны и Генеральному штабу РФ следует изучить опыт и тактику действий стран НАТО и включить их в программу обучения российских войск, заявил президент Владимир Путин, пишет Moscow Times.

«Задача Министерства обороны, Генерального штаба — тщательно проанализировать, максимально быстро систематизировать опыт, включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники», — заявил президент РФ.

Он подчеркнул, что у российских вооруженных сил в настоящий момент нет ограничений по финансированию, добавив, что внимание на это должны обратить и Сергей Шойгу, и Валерий Герасимов, и «все командиры».

«Страна, правительство дают все, что армия просит. Надеюсь, ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», — сказал Путин.