Ульвия Худиева, собкор 19:48

Государственное агентство обязательного медицинского страхования и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) организовали медиатур с целью ознакомления представителей медиа с применением обязательного медицинского страхования в Клиническом медицинском центре (КМЦ). Представители медиа наблюдали за деятельностью центра и процессом пользования пациентами системой страхования. Директор центра Кенуль Алекберов сообщил, что после введения обязательного медицинского страхования осуществлены структурные преобразования. Создано публичное юридическое лицо «Клинический медицинский центр», который объединяет в себе несколько медицинских учреждений Насиминского, Ясамальского и Сабаильского административных районов города Баку.

С введением системы страхования медицинские услуги стали более доступными, увеличилось количество обращений в больницу. При сравнительном анализе 2019 года с 2021 годом установлено, что количество амбулаторных обращений за медицинской помощью составило 65 242 и 108 606 обращений, соответственно. Показатели 2020 года в связи с пандемией в сравнении не применялись. 2022 год еще не завершен, а количество амбулаторных обращений уже перевалило показатель прошлого года и составляет 276 835. Количество хирургических операций по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно в 3 раза и достигло 9762. Директор сообщил, что в центре созданы новые медицинские отделения, закуплено современное медицинское оборудование для осуществления различных видов обследований (ЭХО, ЭКГ, УЗИ, КТГ, колоноскопия и т.д.), к работе медицинского центра привлечены специалисты, обучавшиеся в Турции и Европе. За короткое время созданы отделения урологии, нейрохирургии, торакальной хирургии, эндоскопии.

Также под ведомством КМЦ приступил к деятельности большой Центр гемодиализа. Для оказания качественных медицинских услуг больным острым и хроническим гемодиализом закуплены дополнительные аппараты гемодиализа, количество коек доведено до 81. В Центре гемодиализа создано отделение нефрологии. Здесь ведется лечение почечной гипертензии, хронической почечной недостаточности, острой почечной недостаточности. Руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью Айнура Ахмедова сообщила, что основная цель вышеуказанных новшеств заключается в повышении качества оказываемых населению медицинских услуг и доступа к ним. Оказание качественных медицинских услуг связано с инфраструктурой здравоохранения и кадровым обеспечением. Созданные в центре условия, привлечение высококвалифицированных кадров позволяют населению комфортно пользоваться услугами. В текущем году 127 732 пациентам оказано более 1 370 000 услуг. КМЦ занимает 4-е место среди подведомственных ТАБИБ медицинских учреждений по количеству оказанных услуг. Операции, в основном, проводились на органах пищеварения, на опорно-двигательном аппарате, в полости рта, носоглотки.