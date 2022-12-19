В Армении недовольны выступлением представителя России в ООН по Лачинской дороге

Отдел информации 19:48

Властям Армении не понравилось выступление представителя России на Совете безопасности ООН, состоявшемся накануне. Представитель прокомментировал ситуацию, сложившуюся на дороге Лачин-Ханкенди в связи с демонстрацией азербайджанских экоактивистов. В ответ на это выступление спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не понимает действий России. «Представители стран, которые не имеют каких-либо тесных связей с Арменией, выразились более конкретно. Россия либо не хочет этого сделать, либо не может, либо не хочет и не может одновременно. Меня это, впрочем, не удивляет», - сказал он. Симонян считает, что одной из причин «невнятного» заявления российской стороны мог стать тот факт, что дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Следует отметить, что Россия участвовала в обсуждениях, присутствуя в относительно низком статусе. Слово на встрече взял не постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а его заместитель Анна Евстигнеева, которая выразила обеспокоенность «известием о закрытии Лачинского коридора». Вот что она сказала: «Лачинский коридор обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией. В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года он находится под контролем российских миротворческих сил, которые остаются гарантом стабильности в регионе и эффективно выполняют свои задачи. Важно, что в момент подписания заявления стороны взяли на себя соответствующие обязательства, которые необходимо неукоснительно выполнять, в том числе и для того, чтобы не создавать проблем для жизни населения. Надеемся, что полноценное транспортное сообщение будет восстановлено в ближайшее время. Россия принимает меры и прилагает все возможные усилия для скорейшего урегулирования ситуации. В результате этой работы удалось добиться возобновления подачи газа в Нагорный Карабах и частичной разблокировки движения по коридору. Условия визита азербайджанских экологов на рудники согласовываются». В своем выступлении российский дипломат призвала обе стороны «воздерживаться от нагнетания напряженности».