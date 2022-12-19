По поручению Алиева: высокотехнологичными протезами обеспечены все инвалиды войны

Эльнур Мамедов, отдел экономики 19:54

Обеспечение инвалидов 44-дневной Отечественной войны реабилитационными услугами и средствами – показатель особой заботы к этой категории граждан президента Азербайджана Ильхама Алиева и, одновременно, одно из важных направлений реализуемой в стране программы социальной поддержки. Как сообщили корреспонденту haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в реабилитационных центрах министерства уже оказаны реабилитационные услуги 2 650 лицам, получившим инвалидность в ходе военных действий. После завершения 44-дневной войны 1 750 граждан, получивших различные степени инвалидности, были обеспечены 29 054 средствами реабилитации.

Это стало возможным благодаря созданной в Азербайджане современной реабилитационной инфраструктуре, сыгравшей важную роль в охвате лиц, получивших инвалидность, и в их обеспечении высококачественными реабилитационными услугами, в числе которых эффективные физиотерапевтические лечебные процедуры, лечебная физкультура и социально-психологические услуги. В 2018-2022 годах, в соответствии с современными требованиями, были сданы в эксплуатацию после капитального ремонта и перестройки двенадцать предприятий, оказывающих реабилитационные и социальные услуги. Построен и сдан в эксплуатацию также Детский реабилитационный центр в Габале, а в ближайшие месяцы будут открыты Шемахинский психоневрологический центр социальных услуг и Шамкирский центр детской реабилитации. Ввод в эксплуатацию этих лечебно-профилактических учреждений многократно расширяет охват лиц, которым оказываются реабилитационные услуги. В поствоенный период Министерство труда и социальной защиты населения обеспечивало инвалидов войны не только услугами и средствами социально-психологической реабилитации, но и современными, высокотехнологичными протезами для военнослужащих, потерявших конечности в 44-дневной войне.

Следует особо отметить, что начавшаяся в декабре 2020 года целенаправленная работа по обеспечению инвалидов протезами последнего поколения охватывает также и военнослужащих, получивших инвалидность в Первую Карабахскую войну. В целом на данный момент 376 человек, имеющих инвалидность в связи с Первой и Второй Карабахской войнами, обеспечены 391 высокотехнологичным современным протезом. У каждого азербайджанца радуется сердце, когда он видит, как люди, утратившие способность самостоятельно передвигаться, возвращаются благодаря протезам последнего поколения к полноценной жизни, получают возможность ходить без костылей и палок, избавиться от помощи посторонних, забыть о жизни с ограничениями и чувствах постоянной зависимости. Протезы, которые, без преувеличения, дарят нашим инвалидам новую, полноценную жизнь, предельно функциональны и создают возможность для более точного регулирования стабильных, безопасных и уверенных движений на электронной основе. Об удобствах и говорить не стоит. Лица, использующие эти протезы, регулируемые программным обеспечением, могут выбрать нужный режим и самостоятельно обеспечить себе наибольший комфорт.