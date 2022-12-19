Подвергшаяся насилию азербайджанка пропала без вести в Турции

43-летняя азербайджанка Эльнара Кызмаз, проживающая в Турции, уже больше месяца числится пропавшей без вести. Предполагается, что женщину убили. Свидетели утверждают, что над женщиной издевался собственный муж Ахмед Кызмаз: он бил ее, морил голодом и «одалживал» другим мужчинам.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, у Эльнары, матери двоих детей, в результате подобного обращения развились психологические проблемы. Подробности сообщила журналистам сестра пропавшей женщины. Она сообщила, что в последний раз Эльнару видели в месте, которое расположено далеко от села, где она проживала, - женщина попала на камеры видеонаблюдения. «Речь идет об огромном расстоянии. Даже не верится, что Эльнара прошла такой путь в одиночку. Перенесенное насилие полностью сломало ее психику», - добавила она.

Один из свидетелей сообщил, что предыдущая жена Ахмета Кызмаза также сбежала из дома из-за перенесенного насилия и позже подала на развод.

Сам Кызмаз отверг все обвинения. По словам мужчины, он нигде не работает, живет на пенсию по инвалидности. Мужчина уверен, что Эльнару убили, но не знает, кто именно.

В заявлении прокуратуры Балыкесира говорится, что по розыску женщины начато расследование. Отмечается, что 43-летняя Эльнара Кызмаз, больная эпилепсией, 2 сентября обратилась в правоохранительные органы и заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких лиц. Следствие задержало трех человек в качестве подозреваемых. Двое из них были освобождены под судебный надзор. А 22 ноября Ахмет Кызмаз заявил о пропаже жены. Полиция начала поиски с привлечением дронов и собак.