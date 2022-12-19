Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:05

Россия и Иран создают новый трансконтинентальный торговый путь с востока Европы до Индийского океана. Этот маршрут протяженностью почти 3 тысячи километров, согласно задумке, будет недоступен для какого-либо вмешательства со стороны Запада. Как сообщает Bloomberg, данный логистический проект, пролегающий через Каспийское море, вызывает серьезное беспокойство в США. Агентство пишет, что Россия и Иран тратят десятки миллиардов долларов на ускорение перевозки грузов по железным дорогам, а также по тем рекам, которые впадают в Каспийское море. Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показывают, что по этому маршруту уже курсируют десятки российских и иранских кораблей, в том числе находящихся под санкциями. Утверждается, что война, развязанная Россией против Украины, быстро меняет торговые сети в мировой экономике. Под сильным санкционным давлением Россия и Иран ускоряют свое сближение. Цель этого сближения – защитить торговые отношения от вмешательства Запада и установить новые связи с быстрорастущей азиатской экономикой.

«Речь идет о создании устойчивых к санкциям цепочек поставок», — говорит Мария Шагина, эксперт по санкциям и внешней политике России в лондонском Международном институте стратегических исследований. Новый торговый коридор, созданный между Россией и Ираном, сократит существующие маршруты на тысячи километров. Он начинается с севера Азовского моря, проходит по крымскому побережью, а также через оккупированный Россией Мариуполь, далее тянется вдоль реки Дон и заканчивается Каспийским морем. Президент России Владимир Путин, говоря о выгодах своей страны от войны на Украине, заявил, что Азовская акватория уже стала «внутренним морем» России. Таким образом, новый маршрут соединяет Азовское море с Каспийским, а затем – через Иран – с Индийским океаном. На экономическом форуме, состоявшемся в сентябре во Владивостоке, Путин отметил необходимость развития инфраструктуры судоходства, железных и автомобильных дорог, пролегающих вдоль данного транспортного коридора. По его словам, маршрут открывает новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, Ближнего Востока и Африки.

По оценкам Шагиной, Иран и Россия инвестируют до 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор, помогая ускорить поток товаров, который Запад хочет остановить. «Эти две страны играют в кошки-мышки, — заявила Шагина. – Они изучают и используют все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия». Ситуация тревожит США и их союзников, поскольку они стремятся заблокировать переброску иранских беспилотников и других военных грузов, которые Кремль использует в своей войне с Украиной. «Это та область, за которой мы внимательно следим. Мы следим как за этим маршрутом, так и за ирано-российскими связями в целом», — сказал Джеймс О’Брайен, высокопоставленный чиновник администрации Байдена по санкциям.

«Мы обеспокоены любыми попытками России избежать воздействия санкций», - добавил он и пообещал, что США не позволят России и Ирану уклоняться от наложенных на них ограничений. Роберт Малли, специальный представитель администрации Байдена по иранским вопросам, заявил, что любой новый торговый коридор между Россией и Ираном должен находиться под тщательным контролем, чтобы не допустить торговли оружием между двумя странами. «Это чрезвычайно разрушительное и опрометчивое решение, — сказал Малли. – Важно привлечь к этому внимание, попытаться показать миру, что эти две страны не могут скрыться от последствий санкций». Спецпредставитель добавил, что если кто-либо нарушит ограничения, введенные США против России и Ирана, то сам подпадет под санкции. Агентство Bloomberg сообщает, что Россия близка к завершению работы над новыми правилами свободного движения иранских судов по рекам Волге и Дону. Данные ресурсов, обеспечивающих онлайн-отслеживание движения кораблей, подтверждают, что за последние месяцы к российским портам на Каспии подошли десятки иранских судов.