Греция закрыла небо для самолетов из Беларуси

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. Афины также запретили рейсы в эту страну, сообщает Pentapostagma.

Как отмечает издание, такое решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

"В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией", - сказано в директиве.

Греческие авиаперевозчики должны не выполнять полеты в Минск и не залетать в воздушное пространство Беларуси.