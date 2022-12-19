Кямаледдин Гейдаров на саммите глав МЧС в Турции

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие в саммите министров по управлению стихийными бедствиями и в чрезвычайных ситуациях Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в столице Турции Анкаре. Об этом сообщили в МЧС.

Кямаледдин Гейдаров также предложил провести очередной саммит министров по чрезвычайным ситуациям стран - членов ОТГ в Азербайджане.

Выступая на мероприятии, глава МЧС Азербайджана подчеркнул, что данная встреча предоставила хорошую возможность для обсуждения совместных усилий стран - членов ОТГ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На саммите были заслушаны презентации о национальных системах в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждены различные вопросы в этой области, в том числе создание механизма гражданской обороны ОТГ.

Участники саммита посетили Центр управления деятельностью в чрезвычайных ситуациях и Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Министерства внутренних дел Турции, ознакомились с их деятельностью.