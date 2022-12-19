Граждане Кыргызстана едут восстанавливать разрушенный Россией Мариуполь

Граждан Кыргызстана привлекают к восстановлению разрушенного и оккупированного российской армией Мариуполя. Им предлагают от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, сообщает «Радио Азаттык».

Объявления о работе на стройках в Мариуполе публикуются в Telegram-каналах, которые читают мигранты из стран СНГ. «Азаттык» проанализировало несколько из них: соискателям обещают жилье, питание и спецодежду. Также в объявлениях указано, что «военных действий в городе нет», а окопы отмечены специальными знаками.

Журналисты позвонили по номеру, указанному в одном из объявлений, и узнали, что строителей набирают в Бишкеке. Им сообщают, что там, где шли боевые действия, уже строят новые дома. Отправляют работников в оккупированный Мариуполь через Казахстан. Некоторые из работодателей говорили, что сейчас уже никого не отправляют — якобы из-за проверок милиции. Однако, пишет «Азаттык», в МВД Кыргызстана эту информацию опровергли.

Источники «Азаттыка» подтвердили, что в Мариуполе работают десятки граждан Кыргызстана. Один из них рассказал, что в день им платят по 5000 рублей, а в месяц — 100 тысяч: «Они наводят порядок в оккупированных Россией городах, работают на стройках».