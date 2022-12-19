18 лет колонии за 17 ножевых ударов

Как сообщает корреспондент haqqın.az со ссылкой на материалы следствия, женщину убили 7 февраля этого года в собственной квартире в ходе ссоры на почве ревности. Джафарзаде, состоявший в гражданском браке с Фармановой, нанес последней 17 ударов ножом.

В суде обвиняемый рассказал, что с Фармановой познакомился в 2018 году. Причиной ссоры стала связь женщины с ее бывшим мужем. Убив гражданскую жену, Джафарзаде забрал из ее дома два мобильных телефона и телевизор, за которые, по собственному признанию, заплатил сам. После убийца выехал в родной Физулинский район, попрощался с семьей, а затем сдался полиции.

Брат погибшей в своем заявлении сообщил, что до инцидента не был знаком с обвиняемым. Об убийстве ему сообщила сестра, которая попросила забрать тело до того, как из школы вернутся дети Фармановой. Последние тоже не были в курсе отношений матери с Джафарзаде и полагали, что мужчина приходит делать в доме ремонт.

Суд приговорил Асафа Джафарзаде к 18 годам колонии строгого режима.